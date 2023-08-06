Darp edilerek bahçe duvarından aşağı atılan genç ölümden döndü

Samsun'da darp edilerek yol kenarındaki duvarın üzerinden sırt üstü apartman bahçesine düşen genç, yaralanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darp edilerek bahçe duvarından aşağı atıldığı iddia edilen genç ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da darp edilerek yol kenarındaki duvarın üzerinden sırt üstü apartman bahçesine düşen genç, yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.C.darp edilerek yol kenarındaki duvarın üzerinden aşağı atıldığı iddia edildi. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikteki duvardan sırt üstü düşerek yaralanan genç, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.E.C. darp edilerek saldırıya uğradığını, E.C.'nin kendisini duvardan attığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.