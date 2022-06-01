'Dark' ve 'Buffy' ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor - Haberler

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan eğitimli köpekler 'Dark' ve 'Buffy', bu yılın ilk 4 ayında düzenlenen operasyon ve denetimlerde 17 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

Ankara Gölbaşı'ndaki Köpek Eğitim Merkezi'nde 3 aylık sıkı eğitimlerini tamamlayan narkotik köpekler, gönderildikleri görev yerlerinde operasyonlara katılıyor. Bitlis'te, polis uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürürken, en büyük yardımcıları ise eğitimli köpekler oluyor. Eğitimli köpekler Dark ve Buffy, 2022 yılının ilk 4 ayında düzenlenen operasyonlarda ve yapılan denetimlerde 17 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.

Köpeğin branşa girmeden önce ezberini bozacak veya onu zorlayacak şekilde saklamalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Güldalı, "Bu süreç önce kolay saklamalarla başlar. Köpeğimizi öncelikle alıştırırız. Sonra bu aramalar gitgide zorlaşır. Köpeğimize daha derin saklamalar yaparız. Köpek aracın doğal kokularını da hafızasında tutuyor. Ekstra bir koku hissettiğinde köpek orada bir şey olduğunu bize belli ediyor. Diğer köpeğimizin ismi de 'Buffy'dir. Hem idarecimiz hem köpeğimiz yeni. Buffy yaklaşık 1,5 yaşında. Yaklaşık 1 yıldır beraber çalışıyoruz. Ankara'da gerekli eğitimlerini tamamladı. Onun da çok güzel yakalamaları var. İnşallah daha güzel yakalamaları olur" diye konuştu.