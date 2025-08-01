Darıca, Gebze ve Çayırova'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Darıca, Gebze ve Çayırova'da Silah Kaçakçılarına Operasyon
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Kocaeli'nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere sabah saatlerinde yapılan baskınlarda, 2 muşta, 9 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 29 kurusıkı tabanca fişeği, 3 av tüfeği kartuşu ve 1600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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