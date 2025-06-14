Darıca'daki Kurşunlama Olayında İki Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, R.K'ye ait iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Y.E.K. yakalandı, 1 tabanca ve 45 mermi ele geçirildi.

Devam eden operasyonda olayın diğer şüphelisi O.Ç'yi de gözaltına alan ekipler, üst aramasında 1 tabanca ile 7 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.