Darıca'daki Kötü Koku İçin Çalışmalar Sürüyor

Güncelleme:
Darıca Belediyesi, ilçede hissedilen kötü kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığını açıkladı. Koku kaynağını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.

Darıca Belediyesi, ilçede hissedilen kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığını, kokunun kaynağını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Darıca Belediyesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, PALGAZ yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığının netleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerinin kokunun kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

PALGAZ tarafından ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Darıca ve Gebze'de hissedilen kokuda doğal gaz bulgusuna rastlanmadığını, ekiplerin ve şebeke kontrol araçlarının sahadaki çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
