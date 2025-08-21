Darıca'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üç evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Y.G., gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelinin 84 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, hırsızlığı yaptığı tespit edilen Y.G'yi Gebze ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan kadın şüphelinin 84 suç kaydının olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel