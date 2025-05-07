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Darıca'da Yangın Çalışmalarında İki İtfaiye Personeli Yaralandı

Darıca'da Yangın Çalışmalarında İki İtfaiye Personeli Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangına müdahale eden iki itfaiye personeli, evin çökmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli, evin bir bölümünün çökmesiyle yaralandı.

Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan iki katlı 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin bir bölümünün çökmesi sonucu itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, bir bina hasar gördü.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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