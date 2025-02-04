Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşuturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Darıca ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????