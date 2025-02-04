Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma

Bugün CHP rozeti takan Cemal Enginyurt'a soruşturma
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı

Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 300 lira ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşuturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Darıca ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
img

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
img

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
img

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı
Alarmları kurun! Arda Güler, ilk 11'de

Arda gözümüzün pasını silecek
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.