Darıca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 300 lira ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşuturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Darıca ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????