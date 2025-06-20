Darıca'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Darıca'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki R.Ç. ve A.B'nin üzerlerinde yapılan aramada, 162 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve A.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.