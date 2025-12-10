Haberler

Marketin temizlik görevlisinin bulduğu 60 bin dolar polise teslim edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir marketin temizlik görevlisi, kargo poşeti içinde bulduğu 60 bin doları polise teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İ.A., sabah saatlerinde temizlik yaptığı sırada market önündeki ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine haber verdi. Market yetkilisi de içi para dolu poşetini Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne teslim etti.

Polis ekibi poşet içerisindeki 60 bin dolar paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

