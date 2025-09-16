Darıca'da Tehdit ve Silah Kanununa Muhalefetten 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tehdit, hakaret ve silah kanununa muhalefet suçlarından aranan 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit" ve "hakaret" olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.E.E. aynı gün yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.