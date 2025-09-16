Haberler

Darıca'da Tehdit ve Silah Kanununa Muhalefetten 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tehdit, hakaret ve silah kanununa muhalefet suçlarından aranan 19 yaşındaki F.E.E. tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli, adli sürecin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tehdit, hakaret ve silah kanununa muhalefet suçlarından aranan 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "tehdit" ve "hakaret" olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.E.E. aynı gün yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

Otopilot modundaki Tesla, İstanbul trafiğini birbirine kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.