Darıca'da Sosyal Medya Tartışması Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan bir tartışma sonucunda 10 yerinden bıçaklanan U.H.T. yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyada başlayan tartışma sonrası çıkan kavgada 10 yerinden bıçaklanan U.H.T. yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.'ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Selda Hatun TAN/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
