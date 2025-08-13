Darıca'da Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 6 Ağustos'ta meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi Y.H. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edilerek tutuklandığını duyurdu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı yaralama olayının şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta ilçede gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi Y.H. (50), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.