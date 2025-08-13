Darıca'da Silahlı Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 6 Ağustos'ta meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi Y.H. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edilerek tutuklandığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'ta ilçede gerçekleşen silahla yaralama olayının şüphelisi Y.H. (50), yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel