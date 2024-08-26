Darıca'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde işlettiği hurdacı dükkanının önünde bekleyen Ahmet Satan'a yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

Yaralanan Satan, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.