Darıca'da Sıcak Hava Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcak hava nedeniyle ilçe sahilinde denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı. Bazı kişiler de sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Çocuklar süs havuzlarına girerek, büyükler ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.