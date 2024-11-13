Darıca'da Ruhsatsız 20 Av Tüfeği ve 59 Şarjör Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir evde ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ve 59 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Darıca'da bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.