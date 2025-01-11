Darıca'da Pompalı Tüfekle Eşini Öldüren Adam Teslim Oldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tartışma sonucu 60 yaşındaki Şener A., eşi Hazal A.'yı pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polise teslim oldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.
Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'taki evlerinde, Şener A. (60) ile eşi Hazal A. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şener A, pompalı tüfekle eşine ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hazal A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 çocuk annesi kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.