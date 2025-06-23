Darıca'da Park Halindeki Aracını Çıkarmak İsteyen Öğretmene Yardım Felaketi

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Darıca'da YKS için gelen bir kadın öğretmen, park ettiği aracını çıkarırken yoldan geçen bir kişiden yardım istedi. Yardıma gelen sürücü, manevra yaparken bir evin bahçe duvarına çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine, İstanbul'dan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için gelen kadın öğretmen, park ettiği aracını çıkarmakta zorlanınca yolda geçen kişiden yardım istedi. Öğretmene yardım eden sürücü ise hızlı manevra yaptığı aracı bir evin bahçe duvarına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarda asılı kaldı.

Olay, önceki gün, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Güzelyalı'dan YKS (YKS) için kente gelen kadın öğretmen, otomobiliyle girdiği sokakta, karşı yönden gelen araca yol vermek için 2 aracın arasına park etti. Kısa süre sonra, otomobilini park ettiği yerden çıkaramayan öğretmen, yoldan geçenlerden yardım istedi. Otomatik araç kullanmayı bildiğini söyleyen kişi, direksiyonun başına geçti ancak yaptığı geri manevrayla sokaktaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Duvar yıkıldı, otomobil ise asılı kaldı. Aracında zarar meydana gelen öğretmen, Ne yapıyorsun, bilmiyorsan neden biniyorsun diyerek tepki gösterdi. Bir süre öğretmenin yanında duran kişi, ardından bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Olay anı, çevredeki apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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