Park halindeyken hareket eden hafif ticari araç durağa çarptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, park halindeyken hareket eden ve rampa aşağı ilerleyen hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeyken bilinmeyen nedenle hareket eden 41 AZ 112 plakalı hafif ticari araç, rampa aşağı ilerledikten sonra otobüs durağına çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs durağında ise hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.