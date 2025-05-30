Darıca'da Otomobil Okul Bahçesine Uçtu: Sürücü Yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ilkokulun bahçesine uçan otomobilin sürücüsü M.K. (53) adlı kadın yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Cami Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. M.K.'nin virajda kontrolünü yitirdiği 34 KNF 193 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir vaziyette durdu. Kazada sürücü M.K. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.