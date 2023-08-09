Darıca'da Otluk Alanı Yakıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahıs tarafından otluk alanı yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre bir şahıs, otluk alanı yakarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, Darıca ilçesi Yelken Kaya Caddesi Boran Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otluk alanı yakıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yanarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ