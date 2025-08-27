Darıca'da Okul Kaydı İçin Bıçaklı Saldırı Girişimi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Mehmet Akif Ortaokulu'na kayıtta bulunan bir veli, sahte adres beyanında bulununca okul yönetimi tarafından kaydı reddedildi. Ardından veli, okul idarecilerine bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Mehmet Akif Ortaokulu'na giden bir veli, öğrencisinin kaydı için sahte adres beyanında bulundu. Okul yönetiminin talebi reddetmesi üzerine çıkan tartışmada veli, idarecilere bıçakla saldırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi üzerindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğrencisinin kaydı için okula gelen H.K., ikamet bilgilerini usule aykırı şekilde beyan etti. Okul yönetimi, başvurunun yasalara uygun olmadığını belirterek kayıt talebini reddetti.

Bunun üzerine H.K. ve ailesi, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir'in odasına girdi. İddiaya göre öğrencinin avukat olan amcası, idarecilere hakaret ve tehditlerde bulundu. Ardından H.K., cebinden çıkardığı bıçakla müdür ve yardımcısına saldırmaya çalıştı.

SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

Saldırı, okulun diğer müdür yardımcısı ile çevredekilerin müdahalesiyle son anda engellendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aile üyelerinin idarecilerin odasında hakaretler savurduğu, H.K.'nın bıçakla saldırıya yeltendiği anlar yer aldı. Görüntülerde H.K.'nın, idarecilerin müdahalesiyle elinden düşürdüğü bıçağı yerden alıp yeniden saldırı girişiminde bulunduğu da görüldü.

Olayın ardından okul yönetimi ve H.K. birbirlerinden şikayetçi olmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
