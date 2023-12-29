Darıca'da öğretmenlere saldırı: 3 kişi hakkında şikayet
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ortaokulda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki öğretmen darbedildi ve hastaneye kaldırıldı. Öğretmenlerin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 öğretmen, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda bir öğrencinin 3 yakını ile 2 öğretmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda öğretmenler V. A. ve E.T. darbedildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Öğretmenleri darbettikleri gerekçesiyle 3 kişinin, polis merkezinde ifadeleri alındı.
Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.