Darıca'da öğretmenlere saldırı: 3 kişi hakkında şikayet

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 öğretmen, kendilerini darbettikleri gerekçesiyle bir öğrencinin 3 yakını hakkında şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Ressam Osman Hamdibey Ortaokulunda bir öğrencinin 3 yakını ile 2 öğretmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda öğretmenler V. A. ve E.T. darbedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Öğretmenleri darbettikleri gerekçesiyle 3 kişinin, polis merkezinde ifadeleri alındı.

Hastaneye giderek darp raporu alan 2 öğretmenin şikayeti üzerine 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.