Darıca'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Bayramoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Bayramoğlu Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel