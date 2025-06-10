Darıca'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta tek katlı müstakil evde saat 19.00 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),