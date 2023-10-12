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Darıca'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.