Haberler

Darıca'da Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski kız arkadaşını evinin önünde öldüren Muhammed T, 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşı Gülhan E'yi evinin önünde öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muhammed T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Muhammed T'nin avukatı Tuğrul Bayrak, "tasarlayarak öldürme" eyleminin olmadığını savunarak, maktulle sanık arasındaki tartışmanın dikkate alınarak tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık Muhammed T. de avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, "Olayı planlayarak yaptığım, maktule karşı canavarca hisle davrandığım şeklindeki iddialar doğru değildir. Zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım. O gün de maktulü öldürmek için oraya gitmedim, bana ağır küfürler edince ve kolumu tutunca üzerimdeki silahla ateş etmiştim. Bu sonuç olsun istemezdim." dedi.

Sanık İ.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse lehte olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Müşteki ve vekilleri de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed T'yi "takdir indirimi" uygulamadan "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık İ.T'yi ise "suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapisle cezalandıran ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, aynı suçtan M.Ö'nün beraatine hükmetti.

Adliye çıkışında açıklama yapan Gülhan E'nin ailesinin avukatı Fırat Can Güngör, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını söyledi.

Gülhan E'nin ablası Sümeyye Albayrak, ciğerlerinin yandığını ifade ederek, "Onlar orada yaptıklarının cezasını çekiyor. Biz veya ölenler neyin cezasını çekiyor. Biz kadınlar sürekli niye aynı şeyi yaşıyoruz." diye konuştu.

Gülhan E'nin kardeşi Rabia Albayrak da bu süreçte yanlarından olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.