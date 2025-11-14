Darıca'da Kız Arkadaşını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski kız arkadaşı Gülhan E'yi evinin önünde öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Muhammed T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Muhammed T'nin avukatı Tuğrul Bayrak, "tasarlayarak öldürme" eyleminin olmadığını savunarak, maktulle sanık arasındaki tartışmanın dikkate alınarak tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık Muhammed T. de avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, "Olayı planlayarak yaptığım, maktule karşı canavarca hisle davrandığım şeklindeki iddialar doğru değildir. Zaten vicdanımla kendimi mahkum ettim, en ağır şekilde cezalandırdım. O gün de maktulü öldürmek için oraya gitmedim, bana ağır küfürler edince ve kolumu tutunca üzerimdeki silahla ateş etmiştim. Bu sonuç olsun istemezdim." dedi.

Sanık İ.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatteyse lehte olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Müşteki ve vekilleri de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed T'yi "takdir indirimi" uygulamadan "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık İ.T'yi ise "suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapisle cezalandıran ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, aynı suçtan M.Ö'nün beraatine hükmetti.

Adliye çıkışında açıklama yapan Gülhan E'nin ailesinin avukatı Fırat Can Güngör, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını söyledi.

Gülhan E'nin ablası Sümeyye Albayrak, ciğerlerinin yandığını ifade ederek, "Onlar orada yaptıklarının cezasını çekiyor. Biz veya ölenler neyin cezasını çekiyor. Biz kadınlar sürekli niye aynı şeyi yaşıyoruz." diye konuştu.

Gülhan E'nin kardeşi Rabia Albayrak da bu süreçte yanlarından olanlara teşekkür etti.