Darıca'da Kayalıklardan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Darıca'da Kayalıklardan Düşen Vatandaş Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan V.B.K., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan V.B.K.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan V.B.K.'nin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılma görüntülerini paylaştı.

Piri Reis Mahallesi Bayramoğlu mevkisinde perşembe günü meydana gelen olayda, V.B.K., balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla V.B.K.'yi bota alarak kıyıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen V.B.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, V.B.K.'nin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Perşembe günü saat 20.09'da, 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan ihbarla; Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Bayramoğlu mevkisinde bir vatandaşımızın yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ve bulunduğu konumdan karadan tahliye edilememesi üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığımızca KB-93, TCSG-10 ve TCSG-312 lastik botları hızla görevlendirildi. Kazazede V.B.K. sağlıklı ve bilinci açık şekilde sedye ile tahliye edilerek Darıca Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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