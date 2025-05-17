Darıca'da Kayalıklardan Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Darıca'da Kayalıklardan Düşen Vatandaş Kurtarıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayalıklardan düşen bir vatandaşın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı. Düşen kişi, başarılı bir operasyonla sağlıklı bir şekilde tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kayalıklardan düşen kişinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, perşembe günü saat 20.09'da, 112 Acil Çağrı Merkezine, Bayramoğlu mevkisinde bir vatandaşın yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü ihbarının geldiğini belirtti.

Düşen kişinin, karadan tahliye edilemediğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığımızca KB-93, TCSG-10 ve TCSG-312 lastik botları hızla görevlendirildi. Kazazede V.B.K, sağlıklı ve bilinci açık şekilde sedye ile tahliye edilerek Darıca Sahil Güvenlik İskelesi'nde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında, kurtarılma anına ait görüntülere yer verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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