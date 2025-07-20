Darıca'da Kano Faciası: 4 Kişi Kurtarıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan 2 kişi suya düşünce yardım etmek isteyen 2 kişi daha akıntıya kapıldı. Toplam 4 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cami Mahallesi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Bindikleri kano ile denize açılan 2 kişi bir süre sonra dengelerini kaybedince suya düştü. Durumu fark eden sahildeki 2 kişi de yardıma gitmek isterken akıntıya kapılınca toplam 4 kişi denizde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Darıca Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler ve polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişiler, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),