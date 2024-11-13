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Darıca'da Jandarmadan Silah Operasyonu: 20 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Darıca'da Jandarmadan Silah Operasyonu: 20 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarma, ruhsatsız otomatik av tüfekleri ve şarjörler ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' soruşturması kapsamında Darıca ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyon, kapsamında evde arama yapıldı. Aramalarda 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 59 şarjör ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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