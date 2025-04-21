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Darıca'da Jandarma Operasyonu: 1 Kilo Bonzai ve Tabanca Ele Geçirildi

Darıca'da Jandarma Operasyonu: 1 Kilo Bonzai ve Tabanca Ele Geçirildi
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Kocaeli Jandarma Komutanlığı, Darıca ilçesindeki bir evde gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 176 gram bonzai ve bir tabanca ele geçirirken, evde bulunan bir şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve yönelik operasyonunda 1 kilo 176 gram bonzai ile 1 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Darıca ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 176 gram bonzai, 100 mililitre aseton, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 tabanca ele geçirildi. Evdeki S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan S.H., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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