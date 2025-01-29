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Darıca'da İş Yerinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Darıca'da İş Yerinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki mimarlık ofisinde çalışan Ercan K, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde Ercan K'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Cenazesi otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mimarlık ofisinde çalışan Ercan K'yi hareketsiz halde yerde yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan K'nin cenazesi, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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