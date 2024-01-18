Darıca'da iş makinesi kazasında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi.

Elis Ada Ş'nin cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Elmalı Camisi'ne getirildi. Baba Mehmet Ş. burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Darıca Müftüsü Zeynal Abidin Çınar tarafından kıldırılan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Törene bebeğin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada olayda yaralanan hamile anne Ceylan ile 3 yaşındaki çocuğu Gülbeyaz Ş'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan iş makinesi operatörü Sinan S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmek isteyen Ceylan (29) ve 2 çocuğuna, Sinan S. idaresindeki iş makinesi çarpmıştı. Ağır yaralanan Elis Ada Şahin (2) olay yerinde yaşamını yitirmiş, hamile anne ile kızı Gülbeyaz Şahin (3), Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İş makinesi operatörü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.