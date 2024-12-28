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Darıca'da İnşaatta Doğal Gaz Borusu Delindi

Darıca'da İnşaatta Doğal Gaz Borusu Delindi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaat alanında gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü. İhbar sonrası, güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi ve inşaat çalışanları tahliye edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat alanındaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki bir inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. İnşaattaki çalışanlar, önlem amacıyla tahliye edildi.

Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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