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Darıca'da ilkokulda öğretmene saldıran 3 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Velilerin çocuğunun dövülmesi üzerine çıkan tartışmada öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan kişiler, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile 2 yakını, dün çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmaya başladı.

Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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