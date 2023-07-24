Darıca'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 14 Temmuz'da denizde boğulan bir çocuğun ailesi ile arkadaşının ailesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda C.S başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde, 14 Temmuz'da Darıca Millet Bahçesi plajında serinlemek için girdiği denizde boğulan 13 yaşındaki Ö.M.D'nin ailesi ile denize birlikte gittiği arkadaşının ailesi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle C.S, darp neticesinde başından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.S, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı.