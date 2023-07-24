Darıca'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 14 Temmuz'da denizde boğulan bir çocuğun ailesi ile arkadaşının ailesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda C.S başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.