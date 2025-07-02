Darıca'da Hurda Deposunda Yangın, Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı

Darıca'da Hurda Deposunda Yangın, Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hurda deposunda çıkan yangın, yanındaki plastik kalıp atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak depolar kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Darıca Sıra Söğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan kısımdaki plastik kalıp atölyesine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle hurda deposu ile plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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