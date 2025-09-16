Haberler

Darıca'da Hırsızlık Yapan İki Çocuk Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde araçtan hırsızlık ve kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı. Şüpheliler, 4 Eylül'de gerçekleşen olayla ilgili olarak gözaltına alındılar.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de meydana gelen "otodan hırsızlık" ve "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen S.D. (15) ve B.A. (17), 15 Eylül'de Darıca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

