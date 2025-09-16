Darıca'da Hırsızlık Yapan İki Çocuk Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde araçtan hırsızlık yaptıkları, banka ve kredi kartlarını kötüye kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de meydana gelen "otodan hırsızlık" ve "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen S.D. (15) ve B.A. (17), 15 Eylül'de Darıca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.