Darıca'da Gönüllüler Buluşuyor Etkinliği Düzenlendi

Kocaeli Darıca Arama Kurtarma Derneği (KODARK) gönüllüleri, Darıca'da düzenlenen "Gönüllüler Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte gönüllüler, afet konuları ve gönüllülük sayısının arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KODARK Başkanı Hakan Durmuşoğlu, ilerleyen süreçlerde gönüllülerin daha ileri seviyede eğitim almalarını planladıklarını aktardı.

Gönüllülerin bilinçlenmesi ve yaşanacak herhangi bir afet durumunda daha hızlı müdahale etmelerini sağlamak için bir araya geldiklerini anlatan Durmuşoğlu, daha hızlı, aktif ve bilinçli olmayı hedeflediklerini kaydetti.

AFAD Kocaeli İl Müdürü Mehmet Emin Koçan da afetleri yaşamayı arzu etmediklerini söyleyerek, öncesinde tedbir almanın önemine değindi.

Toplantıya Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile afet derneklerinin gönüllüleri katıldı.

Kocaeli'de motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı

Gebze'de motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı, motosiklet sürücüsü başka bir otomobilin üzerine düştü.

Barış Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T, ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.