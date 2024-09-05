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Darıca'da Fuhuşa Aracılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden S.K., tutuklandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden S.K., tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, otellerde ve evlerde fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 2 şüpheliyi dün yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. isimli erkek tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kocaeli 3-sayfa Güncel Darıca Hukuk Suç

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