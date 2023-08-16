Darıca'da freni tutmayan araç ağaçlara çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç, ağaçlara çarparak yan döndü. Sürücü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde freni tutmayan hafif ticari araç, ağaçlara çarparak yan döndü. Sürücü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Darıca ilçesi Yeni Mahalle Öğretmen Zatiye Çelemen sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye hafif ticari aracıyla seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücü, freni tutmaması üzerine yeşillik alana dalarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç, hafif ticari aracın üstüne devrildi. Yan dönen araçta sıkışan sürücü, vatandaşların ve zabıta ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın hızla ağaçlara çarptığı ve yan döndüğü anlar yer aldı. Öte yandan Darıca Belediyesi, zarar gören ağaçları kaldırarak yerine yenilerini dikti. - KOCAELİ