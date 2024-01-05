Darıca'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Tülay Dağaşan'ın (45) cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Fatih Orta Cami'ye getirildi.

Dağaşan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dağaşan'ın yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ş.K. polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Ş.K. tabancayla Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.