Darıca'da Doğal Gaz Borusu Patladı, Güvenlik Önlemleri Alındı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması sonucu bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi ve doğal gaz akışı kesildi. Olayın nedenleri araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iş makinesinin doğal gaz borusunu patlatması tedirginliğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, mahalleye sağlanan doğal gaz akışı kesildi.

Olay, öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi 1666'ncı Sokak'ta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında kullanılan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine doğal gaz firması yetkilileri ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalleye sağlanan doğal gaz akışı kesildi. Ekipler doğal gaz borusunun onarılması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
