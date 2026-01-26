Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir sitenin iskelesi açıklarında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkararak Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde 50'li yaşlarda bir erkek cesedi bulundu.
  • Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede, 50'li yaşlarda olduğu belirlenen cesette bozulmalar tespit edildi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

