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Darıca'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi

Darıca'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar ve protokol üyeleri, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla bando takımı eşliğinde Çınaraltı Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner ve öğrenciler de katıldı.

Kaymakam Kara, meydanda yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bıyık da Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet yaşayacağını vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel

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