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Darıca'da Çatışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan fiziksel engelli bir tütüncü de hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda her iki grubun karşılıklı ateş açması sonucu G.K. ve S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu (40) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacıoğlu, kurtarılamadı.

Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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