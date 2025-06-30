Darıca'da Bisikletten Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen 7 yaşındaki Y.M.B., ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu bölgede 7 yaşındaki Y.M.B. bisiklet sürerken düştü.
Y.M.B, düştüğü sırada bisikletin direksiyonunun karın bölgesine gelmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel