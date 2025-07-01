Darıca'da Bisikletten Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki Yusuf Mahir B, hastanede hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği yerde bisikletin direksiyonu çocuğun karın bölgesine sert bir şekilde çarptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Sancaktepe Sosyal Tesisleri mevkisinde dün bisiklet sürerken düşen Yusuf Mahir B, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bisiklet sürerken düşen Yusuf Mahir B, bisikletin direksiyonunun karın bölgesine gelmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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