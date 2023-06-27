Üye Girişi
Haberler
Darıca'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

Darıca'da bıçaklı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Darıca ilçesinde iki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Darıca ilçesinde iki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Osmangazi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde bekleyen Z.I. (49), henüz belirlenemeyen nedenle tanımadığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına bıçak darbesi alan Z.İ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Osmangazi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title